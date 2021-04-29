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В Витебске чествовали победителей соревнований за достижения в минувшем году

29.04.2021 18:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Витебске чествовали победителей соревнований за достижения в минувшем году. В преддверии праздника труда на областную и городскую доски почета занесены коллективы, которые оказались лучшими в своей сфере. Это промышленность, сельское хозяйство, образование, здравоохранение, культура, спорт. Сразу несколько крупных инвестпроектов реализовали в Оршанском районе.

Игорь Исаченко, председатель Оршанского райисполкома: Район динамично развивается по всем направлениям. Это и физическая культура, и спорт - ввелись новые объекты в прошлом году. По культуре тоже достаточно много ввели объектов, в том числе и в плане библиотек на селе. В этом году заканчиваем реконструкцию Дома культуры в Барани.

В прошлом году в области открылись более 400 новых предприятий и производств. И, как было отмечено на торжественной церемонии, основные отрасли экономики сработали с чистой прибылью. 

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске чествовали победителей соревнований за достижения в минувшем году. В преддверии праздника труда на областную и городскую доски почета занесены...
 
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