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Прогноз погоды на 30 апреля
29.04.2021 18:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона, смещающегося с Западной Европы на европейскую территорию России. В дневные часы местами по стране ожидаются грозы и усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
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Погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона, смещающегося с Западной Европы на европейскую территорию России. В дневные часы местами по...
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