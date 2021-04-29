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В Минске переиздали знаменитую книгу для детей "Золотой ключик, или приключения Буратино"

29.04.2021 18:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Встреча с легендой. Через полвека в Минске переиздали знаменитую книгу "Золотой ключик, или Приключения Буратино" на белорусском языке. На страницах - иллюстрации Василия Шаранговича, знаменитые Буратино и Мальвина - в новых акварельных красках. Известный белорусский художник-график, автор акварельных образов любимых с детства героев лично присутствовал на презентации. В очереди за автографом были читатели всех возрастов.

Сказка о деревянном мальчике - классика детской литературы. Впервые на белорусский язык ее перевели в начале 70-х годов. Книги с иллюстрациями Василия Шаранговича потом издавались в разных странах миллионными тиражами.

 
Теги: Минск
 
 
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Встреча с легендой. Через полвека в Минске переиздали знаменитую книгу "Золотой ключик, или Приключения Буратино" на белорусском языке. На страницах - иллюстрации...
 
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