Минская детская железная дорога готовится к открытию сезона

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Зеленый свет Детской железной дороге. 1 мая она открывает новый сезон. В этом году 66-й. Сейчас завершаются последние подготовительные работы: специалисты осматривают подвижные составы, проводят внутреннюю и внешнюю отделку вагонов. Первый поезд "Столичного зкспресса" отправится в путь по традиционному маршруту: от станции Заслонова до Соснового бора. Перед поездкой ученики кружка "Юный железнодорожник" осваивали навыки на тренажерах. Только после успешной сдачи экзаменов локомотивная бригада может управлять поездом.

Сергей Сушинский, машинист тепловоза локомотивного депо Минск: Пришел я на Детскую железную дорогу еще в 6 классе и здесь по накатанной: от дежурного, проводника, закончил машинистом. Все это понравилось, решил связать жизнь с железной дорогой. Отучился на помощника машиниста, отработал помощником в столичном депо, потом машинистом тепловоза, отучился на машиниста дизель-поезда, кем сейчас и работаю. А сегодня командирован на детскую дорогу машинистом-наставником для обучения юных железнодорожников азам профессии.Из-за эпидемической ситуации в поездах "Столичного зкспресса" предусмотрена рассадка с учетом социальной дистанции и регулярная санитарная обработка подвижного состава. Посетители должны соблюдать масочный режим.