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Накануне 1 Мая чествуют заслуженных людей центрального региона

29.04.2021 18:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Заслуженных людей центрального региона, преданных своей профессии и труду в разных сферах, чествуют накануне 1 Мая. Так, в деревне Покрашево Слуцкого района уже почти 71 год на одном месте работает Сергей Шкляревский - заведующий фельдшерско-акушерским пунктом. В гости к 92-летнему Герою Социалистического труда, почетному гражданину Минской области приехали представители местных властей, а также облисполкома. Поблагодарили за преданность избранному делу - лечить людей. В рабочем календаре Сергея Ивановича нет выходных или праздничных дней, он ежедневно на связи и в любой момент готов выехать на помощь пациентам. Более полстолетия назад их было почти 3 тысячи. Сегодня же в деревне проживают всего 300 человек. Но к здоровью каждого Сергей Шкляревский по-прежнему относится с заботой, очень внимательно и ответственно.  

Сергей Шкляревский, заведующий фельдшерско-акушерским пунктом д. Покрашево: 1 мая у меня выходной день. А так я живу работой своей. Она мне нравится, я знаю всех людей с их дня рождения, знаю их психологию и потребности. И я служу им верой и правдой. У меня получают совет, лекарство, физпроцедуру и инъекцию, если надо, сделаю. Тамара Красовская, председатель комитета по труду, занятости и соцзащите Миноблисполкома: Именно труд, доброе отношение к людям, милосердие помогают жить и трудиться независимо от возраста. И Сергей Иванович Шкляревский, которого мы поздравляем, фельдшер этого местного ФАПа, это действительно достойный пример того, что человек с 1959 года трудится на этом ФАПе. Он правильно сделал, заключив договор с аптекой. И люди получают у него лекарства. Это важно, чтобы местным людям не ездить в город.  Сергей Шкляревский - уроженец Слуцкого района, в Великую Отечественную войну потерял родителей. Учился и закончил фельдшерско-акушерскую школу в Бобруйске. За время его работы уже сменилось  5 поколений сельских жителей.  

 
 
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Заслуженных людей центрального региона, преданных своей профессии и труду в разных сферах, чествуют накануне 1 Мая. Так, в деревне Покрашево Слуцкого района уже...
 
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