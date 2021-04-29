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Аграрии Минской области - в полях с утра до вечера. На местах их активно поддерживают. Так, лучшего механизатора чествовали в Молодечненском районе. Иван Ковалевич работает в хозяйстве "Городилово". Сев зерновых успешно завершен, сейчас задействован на кукурузных полях. Поддержать и поблагодарить агрария и многодетного отца за плодотворную работу приехали представители местной власти и компании-инвестора. В подарок для семьи - холодильник, детям - спортивный инвентарь.

"Городилово" уже несколько лет - лучшее хозяйство в Молодечненском районе. В структуре посевных площадей - ставка на зерновые, а еще активно занимаются животноводством - внедряют прогрессивные технологии, заготавливают и качественные корма, причем хватает не только себе, но и на реализацию.