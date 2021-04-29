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Аграрии Минской области завершают сев сахарной свеклы
29.04.2021 18:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Аграрии Минской области завершают сев сахарной свеклы - остались считанные гектары. Половина площадей засажена овощами и картофелем, приступили к овсу и кукурузе. На сегодня аграрии хозяйства "Щавры-агро" Крупского района успели обработать более 20 % площадей, отведенных под кукурузу. Это около 250 гектаров. Пока погода позволяет укладываться в сроки. Способствуют успешной работе также современная энергонасыщенная техника и созданный заранее запас семян и топлива. Для работников сельхозхозяйства осуществляют и подвоз горячего питания.
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Аграрии Минской области завершают сев сахарной свеклы - остались считанные гектары. Половина площадей засажена овощами и картофелем, приступили к овсу и кукурузе....
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