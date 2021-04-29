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Знаменитый гольфист Маркус Армитидж установил новый мировой рекорд
29.04.2021 18:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Знаменитый гольфист Маркус Армитидж установил новый мировой рекорд по дальности попадания мяча в движущийся автомобиль. Это произошло на аэродроме Эльвингтон в Англии. Армитидж запустил мяч на расстояние 303 ярда, что составляет около 277 метров, после чего снаряд приземлился в авто под управлением гонщика Пола О’Нила. Достижение уже скоро попадает на страницы Книги рекордов Гиннесса, а вот реакция самого Маркуса Армитиджа уже разлетелась по многим мировым каналам.
Новый рекорд получился не сразу. Предшествовали удачной попытке несколько безрезультатных ударов. Предыдущее же достижение принадлежало экс-гонщику "Формулы-1" Дэвиду Култхарду и гольфисту Джеку Шепарду и равнялось 273 ярдам.
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Знаменитый гольфист Маркус Армитидж установил новый мировой рекорд по дальности попадания мяча в движущийся автомобиль. Это произошло на аэродроме Эльвингтон в...
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