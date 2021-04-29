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В Минске задержали наркодилеров: 20-летнего безработного и студентку колледжа
29.04.2021 18:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
При себе у молодых людей было более полукилограмма марихуаны. Задержанные - 20-летний безработный и студентка колледжа. Их подозревают в незаконном обороте запрещенных веществ. Отмечается, что молодые люди работали на интернет-магазин по продаже наркотиков. В Минске они снимали квартиру, где, предположительно, и происходила расфасовка наркотических веществ.
Ранее его имя, как и имя девушки, в сводках милиции не фигурировало. Теперь же следователи возбудили уголовное дело.
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При себе у молодых людей было более полукилограмма марихуаны. Задержанные - 20-летний безработный и студентка колледжа. Их подозревают в незаконном обороте...
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