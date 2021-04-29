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Катерину Борисевич поставили на учет как склонную к экстремизму
29.04.2021 19:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Нашу журналистку Катерину Борисевич, осужденную по делу о «ноль промилле», поставили на учет как склонную к экстремизму. Об этом TUT.BY стало известно из достоверных источников.
Стоит отметить, что это уже не первое сообщение о том, что задержанных и осужденных по политическим мотивам ставят на профучет, в том числе и журналистов. Так БелаПАН
Как рассказывал муж Екатерины Андреевой Игорь Ильяш, «профилактический учет означает, что теперь она находится на особом контроле у администрации тюрьмы. В частности, на дверях у нее теперь будет висеть коричневая карточка — так помечаются камеры, где есть „склонные к экстремизму“. В самой камере для Кати определено особое место, где она обязана находиться в тот момент, когда заходит надзиратель».
Под стражей наша коллега Катерина Борисевич находится уже почти полгода. До этого ни разу в жизни Катя не привлекалась к административной ответственности, не была судима, имеет постоянное место жительства и работы, на работе характеризуется положительно, неоднократно была отмечена за журналистские материалы, в том числе правоохранительными органами, в 2020 году стала «Журналистом года» (по версии правозащитного сообщества).
Уголовное дело в отношении Катерины Борисевич и врача БСМП Артема Сорокина возбудили 19 ноября 2020 года. Их обвинили в разглашении врачебной тайны, что, по мнению Генпрокуратуры, повлекло тяжкие последствия. Напомним, 13 ноября 2020 года за авторством Катерины Борисевич вышла статья, в которой со ссылкой на медицинские документы и комментарий врача утверждалось, что в крови Романа Бондаренко не было обнаружено этанола. Первые лица заявляли, что умерший парень был пьян.
Три месяца до суда обвиняемые пробыли под стражей. Сперва — в СИЗО КГБ, затем — в минском СИЗО № 1 на Володарского.
Рассматривать дело «о ноль промилле» начали в пятницу, 19 февраля. Суд по ходатайству государственного обвинителя сделали закрытым.
2 марта Катерине Борисевич и Артему Сорокину вынесли приговор. Артему Сорокину назначили два года лишения свободы с отсрочкой на год и штраф в 1450 рублей «за разглашение врачебной тайны», его освободили в зале суда. Катерину Борисевич приговорили к шести месяцам колонии и штрафу в 2900 рублей.
Врач
12 марта прокуратура Минска
20 апреля Мингорсуд
Международная правозащитная организация Amnesty International признала Борисевич и Сорокина узниками совести.
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