Катерину Борисевич поставили на учет как склонную к экстремизму

Источник материала: Tut.by

Нашу журналистку Катерину Борисевич, осужденную по делу о «ноль промилле», поставили на учет как склонную к экстремизму. Об этом TUT.BY стало известно из достоверных источников.



Фото: BELAPAN via TUT.BY

Стоит отметить, что это уже не первое сообщение о том, что задержанных и осужденных по политическим мотивам ставят на профучет, в том числе и журналистов. Так БелаПАН сообщал , что «склонными к экстремизму» признали Андрея Александрова и Ирину Злобину. Такой же статус у осужденных на два года колонии за стрим с «Площади перемен» журналисток «Белсата» Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой.

Как рассказывал муж Екатерины Андреевой Игорь Ильяш, «профилактический учет означает, что теперь она находится на особом контроле у администрации тюрьмы. В частности, на дверях у нее теперь будет висеть коричневая карточка — так помечаются камеры, где есть „склонные к экстремизму“. В самой камере для Кати определено особое место, где она обязана находиться в тот момент, когда заходит надзиратель».

Под стражей наша коллега Катерина Борисевич находится уже почти полгода. До этого ни разу в жизни Катя не привлекалась к административной ответственности, не была судима, имеет постоянное место жительства и работы, на работе характеризуется положительно, неоднократно была отмечена за журналистские материалы, в том числе правоохранительными органами, в 2020 году стала «Журналистом года» (по версии правозащитного сообщества).

Уголовное дело в отношении Катерины Борисевич и врача БСМП Артема Сорокина возбудили 19 ноября 2020 года. Их обвинили в разглашении врачебной тайны, что, по мнению Генпрокуратуры, повлекло тяжкие последствия. Напомним, 13 ноября 2020 года за авторством Катерины Борисевич вышла статья, в которой со ссылкой на медицинские документы и комментарий врача утверждалось, что в крови Романа Бондаренко не было обнаружено этанола. Первые лица заявляли, что умерший парень был пьян.

Три месяца до суда обвиняемые пробыли под стражей. Сперва — в СИЗО КГБ, затем — в минском СИЗО № 1 на Володарского.

Рассматривать дело «о ноль промилле» начали в пятницу, 19 февраля. Суд по ходатайству государственного обвинителя сделали закрытым.

2 марта Катерине Борисевич и Артему Сорокину вынесли приговор. Артему Сорокину назначили два года лишения свободы с отсрочкой на год и штраф в 1450 рублей «за разглашение врачебной тайны», его освободили в зале суда. Катерину Борисевич приговорили к шести месяцам колонии и штрафу в 2900 рублей.

Врач принял решение не обжаловать приговор, он уже вернулся на работу в БСМП. Катерина Борисевич все еще остается под стражей: по решению суда мера пресечения осталась прежней.

12 марта прокуратура Минска подала протест на приговор Катерине Борисевич «ввиду мягкости назначенного наказания». Адвокаты Катерины Борисевич также подали апелляционную жалобу, они настаивали на невиновности журналистки.

20 апреля Мингорсуд принял решение оставить приговор Катерине Борисевич в силе — 19 мая она должна выйти на свободу.

Международная правозащитная организация Amnesty International признала Борисевич и Сорокина узниками совести.