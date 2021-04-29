Мать-одиночка «оскорбила» милиционера эмодзи-«какашкой»: завели уголовное дело, а потом описали имущество

Источник материала: Tut.by

К женщине из Ивацевичей, которая подозревается в оскорблении милиционера тем, что оставила в интернете комментарий с эмодзи-«какашкой», пришли описывать имущество — якобы потерпевший запросил компенсацию морального вреда. Об этом сообщает «Радыё Свабода».



Фото: Markus Winkler / Unsplash

Как сообщается, у 32-летней матери-одиночки из Ивацевичей, которая проходит по уголовному делу об оскорблении представителя власти, 28 апреля прошли обыск и опись имущества. По словам женщины, выяснилось, что милиционер, интернет-комментарий в отношении которого стал поводом для возбуждения дела, запросил компенсацию морального вреда в размере двух тысяч рублей.

— Начали спрашивать, сколько стоит телевизор. Я сказала, что ничего подписывать не буду, и пошла на кухню. Они вызвали мою мать. Описали телевизор, холодильник и стиральную машину. Я до сих пор в шоке, дочка испугалась. Теперь не знаю, чего ждать от них, — рассказала журналистам жительница Ивацевичей.

Женщина боится, что у нее могут забрать ребенка — из детского сада, куда ходит ее четырехлетняя дочь, к семье уже приходили с проверкой.

По ее словам, 25 ноября она оставила комментарий в телеграм-чате, где были выложены данные одного из сотрудников Ивацевичского РОВД — слово «человек» и три эмодзи с «какашкой». А 16 декабря к женщине домой пришли милиционеры, доставили ее в РОВД и предложили извиниться на камеру, от чего она отказалась. Уже 5 апреля стало известно, что она является подозреваемой в уголовном деле. Сейчас женщина под подпиской о невыезде.

— Я сказала, что просить прощения не буду. И на камеру просить прощения не буду. Я сказала, что написала и не жалею. Меня начальство как только не обзывало. Я ж не бежала и не писала жалобу. Мне рот не заткнут. Я имею право высказать свое мнение.

Напомним, ранее сообщалось , что в одном из телеграм-каналов, где была опубликована информация о сотруднике Ивацевичского РОВД, среди комментариев под записью были и те, которые якобы можно рассматривать как оскорбление: в одном нелицеприятно высказывались о милиционере и использовали смайлики-«какашки», а во втором было написано, что у этого сотрудника и жена «не очень».

Было возбуждено уголовное дело по статье 369 (Оскорбление представителя власти) Уголовного кодекса Беларуси, максимальное наказание по которой — три года ограничения свободы.