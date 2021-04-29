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Список экстремистских телеграм-каналов пополнили "Черная книга Беларуси" и ее "дочки"
29.04.2021 20:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Решение накануне принял Суд Железнодорожного района Гомеля. Администраторы этих каналов размещали публикации, в которых угрожали и оскорбляли госслужащих и правоохранителей. Теперь за публикацию или репост этих интернет-ресурсов предусмотрена административная ответственность и наказание - вплоть до ареста.
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Решение накануне принял Суд Железнодорожного района Гомеля. Администраторы этих каналов размещали публикации, в которых угрожали и оскорбляли госслужащих и...
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