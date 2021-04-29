Источник материала: БT

Решение накануне принял Суд Железнодорожного района Гомеля. Администраторы этих каналов размещали публикации, в которых угрожали и оскорбляли госслужащих и правоохранителей. Теперь за публикацию или репост этих интернет-ресурсов предусмотрена административная ответственность и наказание - вплоть до ареста.