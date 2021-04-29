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Д. Песков: У России есть четкое понимание уровня американского вовлечения в ситуацию, связанную с Беларусью

29.04.2021 20:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Масштаб подготовки государственного переворота в Беларуси, в том числе покушения на Президента и блокирования энергосистем говорит о том, что он не мог быть спланирован без участия зарубежного государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе "Большая игра" на Первом канале, которая сейчас готовится к эфиру.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России: "Мы представляем себе объем заговора. Речь шла не просто о ликвидации Президента, о взятии в заложники членов его семьи, а речь шла о таких сложных действиях, как, например, выключение и блокирование энергосистемы целой страны. Как вы понимаете, группа иммигрантов в Америке не может говорить о кибердействиях, направленных на блокирование энергосистемы страны. Без помощи или без поручения "государства X" такие действия выполнять невозможно и даже невозможно планировать. Это тот факт неоспоримый, которым мы можем оперировать".

Отвечая на вопрос, знал ли президент США Джо Байден о готовящемся покушении, Дмитрий Песков сказал, что "точных индикаций нет и вряд ли они могут быть".

Но при этом Песков подчеркнул, что у российской стороны, безусловно, есть четкое понимание уровня американского вовлечения в ситуацию, связанную с Беларусью.


 
 
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Масштаб подготовки государственного переворота в Беларуси, в том числе покушения на Президента и блокирования энергосистем говорит о том, что он не мог быть...
 
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