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У православных сегодня Чистый четверг
29.04.2021 20:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Это особый день Страстной седмицы. По Евангелию, в этот день прошла тайная вечеря, омовение Иисусом ног своих учеников, установление таинства Евхаристии. В храмах в этот день проходит чин омовения ног 12 священникам, который проводит настоятель церкви. В домах принято наводить порядок, уже можно печь куличи и красить яйца.
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Это особый день Страстной седмицы. По Евангелию, в этот день прошла тайная вечеря, омовение Иисусом ног своих учеников, установление таинства Евхаристии. В храмах в...
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