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Ансамбль танца "Крыжачок" готовится к большому майскому концерту
29.04.2021 20:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Выступление будет посвящено 100-летию Белгосуниверситета. Кстати, старейшему танцевальному коллективу Беларуси - 75.
О любви к искусству и о том, что люди разных профессий могут разговаривать на одном языке танца - Андрей Козлов (видео).
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Выступление будет посвящено 100-летию Белгосуниверситета. Кстати, старейшему танцевальному коллективу Беларуси - 75. О любви к искусству и о том, что люди...
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