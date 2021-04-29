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Пострадавший на пожаре 12-летний мальчик экстренно доставлен в Минск

29.04.2021 20:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

12-летний мальчик, который пострадал на пожаре в Мядельском районе, экстренно доставлен в Минск на вертолете МЧС в сопровождении медиков.  Школьник, который спас из огня брата, в тяжелом состоянии, у него термические ожоги 50 процентов тела. Мальчика передали врачам Республиканского ожогового центра.

Травмы подросток получил еще накануне - во время пожара. Деревянный жилой дом в деревне Сидоровичи горел открытым пламенем. Родителей дома не было. Соседи вызвали спасателей. Еще до их прибытия старший брат спас младшего. Возгорание оперативно ликвидировали. Причина происшествия сейчас выясняется.  

 
Теги: Минск
 
 
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12-летний мальчик, который пострадал на пожаре в Мядельском районе, экстренно доставлен в Минск на вертолете МЧС в сопровождении медиков.  Школьник, который спас из...
 
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