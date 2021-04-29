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Прошел 49-й областной слет отрядов юных инспекторов движения
29.04.2021 20:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Как безопасно управлять велосипедом, переходить проезжую часть и оказывать первую медицинскую помощь - знают юные инспекторы дорожного движения. Свои навыки они продемонстрировали на 49-м областном слете, который объединил 23 команды из всех районов центрального региона и города Жодино. Участники (а это ученики 4-9 классов) сейчас отдыхают в детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". Для отрядов тематическая смена "Маршрутами безопасности".
В результате победила команда юных инспекторов дорожного движения Смолевичского района. На втором месте Клецкий район, на третьем - Несвижский. Призеры представят Минскую область на республиканском этапе. Он пройдет в конце мая.
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Как безопасно управлять велосипедом, переходить проезжую часть и оказывать первую медицинскую помощь - знают юные инспекторы дорожного движения. Свои навыки они...
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