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Прошел 49-й областной слет отрядов юных инспекторов движения

29.04.2021 20:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Как безопасно управлять велосипедом, переходить проезжую часть и оказывать первую медицинскую помощь - знают юные инспекторы дорожного движения. Свои навыки они продемонстрировали на 49-м областном слете, который объединил 23 команды из всех районов центрального региона и города Жодино. Участники (а это ученики 4-9 классов) сейчас отдыхают в детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". Для отрядов тематическая смена "Маршрутами безопасности".

В результате победила команда юных инспекторов дорожного движения Смолевичского района. На втором месте Клецкий район, на третьем - Несвижский. Призеры представят Минскую область на республиканском этапе. Он пройдет в конце мая.

 
 
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Как безопасно управлять велосипедом, переходить проезжую часть и оказывать первую медицинскую помощь - знают юные инспекторы дорожного движения. Свои навыки они...
 
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