Стипендиата фонда президента обвиняют в экстремизме. Правозащитники сообщили, что его избивали для признаний на камеру

Источник материала: Tut.by

19-летнего студента второго курса химфака БГУ, победителя олимпиад по химии Артема Боярского, задержанного 24 марта, избивали, чтобы записать видео с признаниями в администрировании паблика. Об этом сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна» со ссылкой на адвоката студента.



Фото с сайта Reform.by

Артема Боярского, напомним, задержали утром 24 марта в общежитии БГУ. «Соседей — на пол и в наручники, но забрали только Артема», — обсуждали в студенческих чатах задержание парня. Ранее Боярского уже арестовывали на 15 суток за участие в массовом мероприятии, поэтому предполагалось, что он мог попасть под зачистку перед Днем Воли.

Суд прошел в Доме правосудия, Артема приговорили к 25 суткам административного ареста.

Студент должен выйти на свободу 18 апреля, но в пятницу стало известно, что Артема Боярского задержали по ст. 361−1 УК (Создание экстремистского формирования). В ходе допроса 19 апреля Артем сообщил адвокату, что его били дубинками по спине и ягодицам, заставляя признаться, что он является администратором признанного экстремистскими телеграм-канала и чата «Мая краiна Беларусь», а также в том, что он принадлежит к секс-меньшинствам.

Это видео было опубликовано 25 марта в телеграм-канале журналиста СТВ Григория Азарёнка.

Кто такой Артем Боярский?

Артем родом из Гродно. Он окончил школу с золотой медалью и поступил в БГУ.

— Артем учился по специальности «химия лекарственных соединений», занимался научной деятельностью. Преподаватели его очень уважали и любили. Я считаю, что мой сын благодаря своим знаниям и уму может внести огромный вклад в науку своей страны. Такого ума людей, как он, — один на тысячу. Мой сын хотел продолжать научную деятельность по разработке лекарственных средств, он всегда хотел заниматься чем-то таким, что могло приносить пользу большому количеству людей, — рассказала мама Артема Ольга Боярская Reform.by.

Женщина говорит, что в школе сына даже освободили от выпускных экзаменов, чтобы он мог подготовиться к международной олимпиаде по химии, а на втором курсе уже в университете читал лекции по электрохимии на подготовительных сборах команды Гродненской области к республиканской олимпиаде по химии. Артем четыре раза брал дипломы первой и второй степени на республиканских олимпиадах по химии.



Артем Боярский с братом и мамой Ольгой Боярской. Фото с сайта Reform.by

Еще одно увлечение Артема — музыка. До 11-го класса он занимался в музыкальной школе по классу фортепиано. Полный вариант «Регтайма Кленового Листа» Скотта Джоплина — достаточно сложного технически произведения — мальчик играл чуть ли не с закрытыми глазами с седьмого класса. Также он любит слушать и играть классические произведения Шопена, Бетховена, Дебюсси.

Четыре раза Боярский становился стипендиатом Специального фонда президента по поддержке талантливой молодежи и одаренных студентов и учащихся. Но в августе 2020-го он был одним из сотни стипендиатов, подписавших открытое письмо об отказе от данного статуса в знак протеста.

А сейчас Артем находится за решеткой.

Охота на студента

Первый раз Артема Боярского задержали 16 ноября после Марша пожилых людей. Но задерживали его не в месте проведения Марша, а когда он уже возвращался в общежитие: на выходе из метро его ждал бус с людьми в черном.

«Когда завели в бус, меня сразу же начали бить. Били в основном кулаками по лицу, также задело левую руку и левый бок. Поставили синяк под левый глаз, также была сильная боль в районе левого виска. Неизвестные в черном требовали назвать, где я живу и учусь, попутно осыпая меня тумаками и крутя пальцы. Потом на двух пальцах был сильный отек и они болели. Пока везли в РУВД, в мою сторону сыпались различного рода угрозы, оскорбления. Грозили, что отчислят из университета и я пойду в армию. Спрашивали, пенсионер ли я и зачем хожу на их марши. Утверждали, что я проплаченный. Я решил соглашаться со всем их словесным потоком. Вроде это несколько успокаивало их злобу, и они переставали меня бить. У меня нашли флаг Хабаровска, сделали в нем дырку и напялили его мне на голову. В таком „наряде“ меня доставили в РУВД Ленинского района. Когда я вышел из буса, чувствовалось, что у меня глаз был припухший и очень сильно болела голова. После доставки в РУВД и до конца моих суток больше физического насилия ко мне не применялось», — публикует Reform.by выдержки из дневника Артема.

Тогда парень отсидел 15 суток. В марте его задержали вновь. В этот раз Боярский получил 25 суток административного ареста.

— Артем очень ждал, что его отпустят 19 апреля. В камере холодно, сын простыл. Дедушка Артема из Гродно в Минск возит ему передачи. Он всеми силами пытается помочь внуку, несмотря на проблемы со здоровьем. Артем старается держаться, надеется на справедливость, — говорит мама молодого человека.

26 апреля Артему предъявили обвинение по статье 361−1 УК. Ему грозит до пяти лет ограничения или от трех до семи лет лишения свободы. Суть уголовного дела Артема неизвестна: его адвокат находится под подпиской о неразглашении.

Артем Боярский сейчас в минском СИЗО-1 на улице Володарского.

Адрес для писем: СИЗО-1, ул. Володарского, 2, г. Минск, 220030 Артему Юрьевичу Боярскому