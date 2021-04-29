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Подросток, который спас своего брата на пожаре, вертолетом доставлен на лечение в Минск

29.04.2021 22:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

12-летний подросток, который спас своего брата на пожаре, находится в тяжелом состоянии. Вертолетом он доставлен на лечение в Минск. ЧП случилось накануне вечером в деревне Сидоровичи Мядельского района. Пожар вспыхнул, когда дети были одни дома. Спасателей вызвали соседи. Один из очевидцев увидел, как школьник держал на руках двухлетнего брата. На лице и руках парня были ожоги и сильные порезы от оконного стекла. Отдав двухлетнего малыша, подросток потерял сознание. Малыш не пострадал, а вот за жизнь старшего брата борются медики, у него больше 50 % ожогов тела. Пострадавшего ввели в искусственную кому. Причина пожара устанавливается.

Это уже второй случай за неделю, когда для транспортировки пострадавших привлекается авиация МЧС.

 
Теги: Минск
 
 
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12-летний подросток, который спас своего брата на пожаре, находится в тяжелом состоянии. Вертолетом он доставлен на лечение в Минск. ЧП случилось накануне вечером в...
 
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