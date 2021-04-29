Источник материала: БT

В интернете появилась запись, которая в очередной раз заставляет задуматься о методах так называемых мирных протестов. На ней участник массовых беспорядков хвастается, как толпа молодчиков устроила побоище в Пинске. Беглый "змагар" в мельчайших подробностях рассказывает, как он готовился выйти на "мирную" акцию протеста в Пинске с "коктейлем Молотова" и куском арматуры. Далее рассказ от первого лица без комментариев (видео).



И таких как он 9-10 августа было много. Уже давно доказано, что именно они первые налетели на сотрудников ОМОНа с арматурой и "коктейлями Молотова", но деструктивные телеграм-каналы внушают, что милиция якобы задерживала невинных людей, которые просто вышли в магазин за хлебом.

