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Беглый "змагар" о своей подготовке к "мирной" акции протеста в Пинске с "коктейлем Молотова"

29.04.2021 22:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В интернете появилась запись, которая в очередной раз заставляет задуматься о методах так называемых мирных протестов. На ней участник массовых беспорядков хвастается, как толпа молодчиков устроила побоище в Пинске. Беглый "змагар" в мельчайших подробностях рассказывает, как он готовился выйти на "мирную" акцию протеста в Пинске с "коктейлем Молотова" и куском арматуры. Далее рассказ от первого лица без комментариев (видео).

И таких как он 9-10 августа было много. Уже давно доказано, что именно они первые налетели на сотрудников ОМОНа с арматурой и "коктейлями Молотова", но деструктивные телеграм-каналы внушают, что милиция якобы задерживала невинных людей, которые просто вышли в магазин за хлебом.

 
 
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В интернете появилась запись, которая в очередной раз заставляет задуматься о методах так называемых мирных протестов. На ней участник массовых беспорядков...
 
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