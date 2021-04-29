"Маладыя таленты Беларусі" - от мелодий военных лент до современных радиобитов

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Четвертый день прослушиваний "Маладых талентаў Беларусі" в легендарном Доме радио. Экспертная группа оценила сегодня высокие ноты и харизму эстрадных вокалистов в старшей возрастной категории. Так, начинающие и уже зарекомендовавшие себя на крупных республиканских проектах певцы от 17 до 21 года исполнили по одной песне на выбор - от мелодий военных лент до современных радиобитов. Кстати, география участников как никогда обширна - артисты не только из областных городов, но и из Молодечно, Барановичей, деревни Тельмы и Новополоцка.

Итоги конкурса объявят в мае. У лауреатов, кроме дипломов и ротации на главной радиостанции страны, высокие шансы стать стипендиатами спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи.