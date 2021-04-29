Минчанин получил 13 суток за пикет «облаками, тюльпанами и ромашками» в окне

Источник материала: Tut.by

Минчанин получил 13 суток за пикетирование наклейками в окне в виде облаков, тюльпанов и ромашек в бело-красно-белых цветах. Такое решение вынесла судья Мария Ерохина, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна» .



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

40-летнего минчанина Дениса Музыкина сотрудники милиции задержали 28 апреля. На него составили протокол по ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Согласно протоколу, мужчина «принял участие в пикетировании путем размещения на окне наклеек в виде облаков, тюльпанов и ромашек бело-красно-белой раскраски, образующих бело-красно-белый флаг, а также вывесив на балконе рушники бело-красно-белого цвета для демонстрации гражданам своих политических взглядов».

Сам Музыкин утверждал, что окно было все время закрыто жалюзи, поэтому наклеек с улицы не было видно. По его словам, висели они скорее лично для него.

В результате судья признала его виновным в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий. Решение — 13 суток ареста. Дома мужчины будут ждать двое детей — четырех и шести лет.