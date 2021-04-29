Пенсионеру, «заминировавшему» 25-ю детскую поликлинику, дали год «домашней химии» и отправили лечиться

Источник материала: Tut.by

Суд Фрунзенского района Минска рассмотрел уголовное дело в отношении 63-летнего пенсионера, сообщает пресс-служба суда. В ноябре прошлого года он заявил медикам столичной 25-й детской поликлиники о том, что она заминирована.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

21 ноября прошлого года, находясь в 25-й детской поликлинике, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он сообщил двум медикам о том, что здание городской детской поликлиники заминировано и готовится взрыв. На место происшествия выбывали саперный расчет внутренних войск МВД и следственно-оперативная группа.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст. 340 (Заведомо ложное сообщение об опасности) УК Беларуси. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год без направления в исправительное учреждение открытого типа — то есть «домашней химии». Он также пройдет принудительное лечение от хронического алкоголизма.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.