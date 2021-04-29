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Пенсионеру, «заминировавшему» 25-ю детскую поликлинику, дали год «домашней химии» и отправили лечиться
30.04.2021 06:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Фрунзенского района Минска рассмотрел уголовное дело в отношении 63-летнего пенсионера,
21 ноября прошлого года, находясь в 25-й детской поликлинике, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он сообщил двум медикам о том, что здание городской детской поликлиники заминировано и готовится взрыв. На место происшествия выбывали саперный расчет внутренних войск МВД и следственно-оперативная группа.
Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст. 340 (Заведомо ложное сообщение об опасности) УК Беларуси. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год без направления в исправительное учреждение открытого типа — то есть «домашней химии». Он также пройдет принудительное лечение от хронического алкоголизма.
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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Пенсионеру, «заминировавшему» 25-ю детскую поликлинику, дали год «домашней химии» и отправили лечиться
Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год без направления в исправительное учреждение открытого типа - то есть «домашней химии». Он также...
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