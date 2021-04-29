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В Рогачеве женщину осудили за истязание мужа

30.04.2021 06:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Рогачевского района рассмотрел уголовное дело в отношении 43-летней жительницы Рогачева, обвиняемой в истязании своего мужа. Об этом сообщает пресс-служба суда.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Женщина признана виновной по ч. 1 ст. 154 (Истязание) УК Беларуси. Почти год, будучи каждый раз в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссор она систематически наносила побои своему супругу.

Ей назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год без штрафа. К ней также применили ст. 78 (Осуждение с условным неприменением наказания). Если в течение испытательного срока, одного года, она не совершит новое преступление и отработает 60 часов общественно-полезных работ, назначенных судом, то ее наказание будет считаться отбытым.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Напомним, 26 января 45-летний муж женщины обратился в милицию, заявив об очередном рукоприкладстве жены. До этого она уже трижды привлекалась к административной ответственности: дважды — за нанесение побоев супругу, а третий — за причинение ему же психических страданий.

 
 
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Почти год, будучи каждый раз в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссор она систематически наносила побои своему супругу.
 
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