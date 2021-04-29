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Более сотни важных для комфортной жизни объектов обновят в Шумилино к областным "Дожинкам"

30.04.2021 08:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сейчас строительные работы в самом разгаре. Асфальтирование дворовых территорий, устройство тротуаров, замена уличного освещения, ремонт школ и спортивных объектов. Работы много, и успеть нужно  в срок. Как преображается городской поселок на севере страны - в нашей постоянной рубрике "Нужное людям".

Рассказывает Марина Романовская.

В небольшом райцентре Шумилино - большая стройка. Пока аграрии работают в полях, строительные бригады благоустраивают горпоселок. Асфальтирование дворов и улиц, капремонт домов, демонтаж старых и установка новых ограждений. На стройплощадках - около 300 человек.

К областным "Дожинкам" райцентр заметно преобразится. Здесь обновят более 100 объектов. Дом культуры, библиотека, стадион. Более уютным станет и местный парк - появятся площадки для семейного отдыха с детьми.   

Благоустроят и Аллею Героев - памятное место для каждого жителя Шумилино. Ученики первой школы, которая носит имя Героя Советского Союза Петра Акуционка, на экскурсию обязательно придут с цветами. Патриотическое воспитание молодежи - в приоритете.  Сейчас в школе с вековой историей  продолжается капитальный ремонт. Чтобы учебный процесс был максимально интересным, закупят новое оборудование.

Наталья Мясоедова, директор СШ №1 г.п. Шумилино: "1 сентября наших учащихся ждет школа будущего: комплекс информационных ресурсов, мультиборды, интерактивные доски, компьютерный класс. Все рады, весь коллектив, ученики, родители".

Уже скоро репетиции и концерты будут проходить в обновленном Доме культуры. Строители меняют всю начинку и благоустраивают территорию. Угодить нужно и артистам, и зрителям.

Руслан Настюшкин, зампредседателя Шумилинского райисполкома: "Весь актив района настроен на работу, капитально отремонтируем 17 домов. Вся проектно-сметная документация разработана, прошла экспертизу. Работы на объектах ведутся. Будет сделан текущий ремонт 27 домов".

Райцентр преображается, и это вдохновляет местных жителей. Ко временным неудобствам относятся с пониманием.  Ведь все, что делают к празднику, - для комфортной жизни людей. Сейчас эти малыши занимаются в спортивном зале и очень ждут, когда тренировки будут проходить на обновленном стадионе.

Строители работают в полную силу. Ведь здесь, как и в полях, важно не потерять ни дня, чтобы к осени получить результат.

Больш за сотню важных для камфортнага жыцця аб'ектаў абновяць у гарадскім пасёлку Шуміліна да абласных "Дажынак".

 
 
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Сейчас строительные работы в самом разгаре. Асфальтирование дворовых территорий, устройство тротуаров, замена уличного освещения, ремонт школ и спортивных...
 
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