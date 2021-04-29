А. Сосоновский: В Беларуси готовился сценарий похуже того, который был реализован на востоке Украины

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Таким мнением с нами поделился политический аналитик Александр Сосоновский. Массированное финансирование через фонды и НКО, подкуп лидеров мнений, запугивание вертикали власти, технологии майдана - все это часть операции, которая должна была привести к многочисленным человеческим жертвам и даже войне.



