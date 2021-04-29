Перспективы цифрового будущего обсуждают в Минске на международном форуме в области телекоммуникаций

Источник материала: БT

Нынешнее десятилетие называют эпохой цифровых отношений без границ. И вряд ли что-то способно сильнее изменить нашу жизнь. Это экономно, удобно, выгодно, наконец. Цифра ежегодно плюсует экономике порядка 3 % ВВП. Как не стать аутсайдером в эпоху высоких технологий? Об этом большой разговор в белорусской столице. Перспективы цифрового будущего в эти дни обсуждают в Минске на международном форуме в области телекоммуникаций. Беларусь в этой сфере не новичок. В мировом рейтинге готовности государств к электронному правительству наше место в топ-40. А по уровню развития электронных услуг и сервисов 32-е среди двухсот стран.

Так называемое е-правительство - это электронный способ общения между государством, бизнесом и гражданином, его новая эра. И Беларусь делает заметные шаги к цифровым переменам. Еще одним шагом станет внедрение национальной ID-карты, что откроет простой и понятный доступ к электронным услугам для белорусов, например, получению справок буквально в один клик.

Интерес к электронному общению с государством в последние годы растет. Другое дело, что он объективно выше в бизнес-среде, поскольку среди граждан цифровая подпись, которая делает справки и другие документы юридически значимыми, распространена слабо. И именно ID-карта призвана убрать все барьеры такого рода. Теперь дело за малым - работать над расширением госуслуг, доступных для людей и бизнеса через ID-пластик.

ID-карты белорусы смогут получать с 1 сентября. Для удобства МВД даже планирует запустить электронную очередь. Тем, кто достиг 14-летнего возраста, биометрические документы положены на 10 лет. Несовершеннолетним - на 5 лет. И у них не будет электронной цифровой подписи.