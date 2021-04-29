Правительство рассчитывает довести долю белорусских товаров в торговле минимум до 80 %

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Правительство обсуждает меры защиты внутреннего рынка. Речь об увеличении локализации производства, выпуске своих товаров и ценовой конкуренции с зарубежными аналогами. Вторая сторона этой медали в том, что покупатель должен быть защищен от небезопасной продукции. Т. е. важно ее оперативно выявлять и снимать с полок. Этим занимаются и санслужбы, и Гостандарт, и таможня.

Министерство антимонопоольного регулирования и торговли нацеливает всех участников рынка на выполнение Доктрины национальной продовольственной безопасности. Документ прописал долю присутствия белорусских товаров в торговле, она не должна опускаться ниже 80 %. А значит, производителя нацеливают на постепенное сокращение импорта продуктов питания, которые и у нас можно производить в достатке. Что же рекомендует МАРТ и какими мерами достижимы эти цели? Знает Светлана Лукьянюк.

Рекламировать товар своего производителя - это цель каждого рынка. Но это комплексная работа и предприятий, и торговли. Одни должны, учитывая все мировые тренды, быть конкурентоспособными по цене и качеству. А другие активней предлагать покупателям свое. Рынок-то открыт, и, конечно, конкуренция высока. Некоторые наши товары, проигрывают по стоимости импортным. Задача - довести долю белорусского в торговле до 80-85 %. Сейчас это значение на уровне 77 %. Магазинам МАРТ рекомендовал обозначать полку со своим и отдавать лучшие места - на уровне глаз. Такие же задачи и для интернет-торговли, чтобы покупатель, зайдя на сайт, легко нашел отечественный товар.

Особый контроль за качеством продукции

Особое внимание, конечно, вопросам качества. Здесь все службы начеку: начиная от таможни и проверки партий товаров на границе, заканчивая санслужбами. Здесь и мониторинг полок, чтоб информация на этикетке была полной и соответствовала тому, что внутри, а также просроченный товар. Особое внимание именно скоропортящимся продуктам. Небезопасный товар Госстандарт отправляет в реестр и запрещает на ввоз. За I квартал более 400 наименований импортной продукции попали в черный список.

Контролеры держат в поле зрения и онлайн-площадки. С сначала года нашли уже 600 нарушений. Выдали предписания, а некоторые магазины на время закрылись. Это тоже шаги по защите своего покупателя. Лабораторные исследования постоянны на красители, добавки и другие примеси, небезопасные для здоровья. И если товар признается таким, его моментально снимают с полки во всех сетях.

Мониторинг - хорошая профилактика, держит в тонусе продавцов и импортеров. В планах - разработать и закон о рыночном надзоре, который будет учитывать все новые правила движения товара к покупателю.