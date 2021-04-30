Потеплеет и без дождя. Все о погоде в Витебске в пасхальные выходные

Источник материала: Tut.by

Холод, который стоял всю неделю, уйдет, потеплеет уже в пятницу. На православную Пасху в Витебске ожидается до 12 градусов тепла и без дождя, прогнозирует pogoda.by.



Фото: Мирон Климович, TUT.BY

В субботу температура воздуха +8…10°C. Без осадков.

В воскресенье, на Пасху, — +10…12°C. День будет погожим, но к вечеру погода снова испортится: в прогнозе сильный ветер и дождь.

Хороших вам праздничных выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY .