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Потеплеет и без дождя. Все о погоде в Витебске в пасхальные выходные
30.04.2021 08:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Холод, который стоял всю неделю, уйдет, потеплеет уже в пятницу. На православную Пасху в Витебске ожидается до 12 градусов тепла и без дождя,
В субботу температура воздуха +8…10°C. Без осадков.
В воскресенье, на Пасху, — +10…12°C. День будет погожим, но к вечеру погода снова испортится: в прогнозе сильный ветер и дождь.
Хороших вам праздничных выходных, друзья!
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Холод, который стоял всю неделю, уйдет, потеплеет уже в пятницу.
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