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Потеплеет и без дождя. Все о погоде в Витебске в пасхальные выходные

30.04.2021 08:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Холод, который стоял всю неделю, уйдет, потеплеет уже в пятницу. На православную Пасху в Витебске ожидается до 12 градусов тепла и без дождя, прогнозирует pogoda.by.


Фото: Мирон Климович, TUT.BY

В субботу температура воздуха +8…10°C. Без осадков.

В воскресенье, на Пасху, — +10…12°C. День будет погожим, но к вечеру погода снова испортится: в прогнозе сильный ветер и дождь.

Хороших вам праздничных выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Витебск
 
 
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Холод, который стоял всю неделю, уйдет, потеплеет уже в пятницу.
 
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