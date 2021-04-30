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Май приходит в Брест с потеплением, дождями и грозами
30.04.2021 08:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Начало мая в Бресте будет теплым, ненастным и ветреным,
В субботу будет облачно и без осадков. Днем воздух прогреется до +16°С.
В воскресенье придут дожди и сильный ветер — порывами до 14 м/с. Во второй половине дня с вероятностью 80%
Хороших выходных, друзья!
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