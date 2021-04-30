Май приходит в Брест с потеплением, дождями и грозами

Источник материала: Tut.by

Начало мая в Бресте будет теплым, ненастным и ветреным, говорят синоптики.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

В субботу будет облачно и без осадков. Днем воздух прогреется до +16°С.

В воскресенье придут дожди и сильный ветер — порывами до 14 м/с. Во второй половине дня с вероятностью 80% обещают грозы . Столбик термометра поднимется до +14°С.

Хороших выходных, друзья!