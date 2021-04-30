На пятницу в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности

Источник материала: Tut.by

Синоптики предупреждают о неблагоприятных метеорологических явлениях в пятницу. Объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили TUT.BY в Белгидромете Минприроды.



Фото: Reuters

«30 апреля, с 10 до 16 часов, по юго-востоку страны во многих районах ожидаются грозы, которые сохранятся до конца дня», — сообщили специалисты.

Ранее синоптики сообщали , что в пятницу Беларусь ненадолго окажется в теплой части циклона с юго-запада Европы. На большей части территории республики пройдут дожди, днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3…10°С, максимальная днем от +8 °С по северу до +22 °С по югу.

Во время таких сложных погодных условий МЧС рекомендует соблюдать правила безопасности:

по возможности не выходить из дома, находясь в помещении, держаться подальше от окон;

максимально отключить электроприборы;

тем, кто находится на улице, постараться выбрать укрытие, но только не под деревьями;

автомобилистам рекомендуется прекратить движение и закрыть окна.