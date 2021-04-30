|
На пятницу в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности
30.04.2021 08:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Синоптики предупреждают о неблагоприятных метеорологических явлениях в пятницу. Объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили TUT.BY в Белгидромете Минприроды.
«30 апреля, с 10 до 16 часов, по юго-востоку страны во многих районах ожидаются грозы, которые сохранятся до конца дня», — сообщили специалисты.
Ранее синоптики
Во время таких сложных погодных условий МЧС рекомендует соблюдать правила безопасности:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«30 апреля, с 10 до 16 часов, по юго-востоку страны во многих районах ожидаются грозы, которые сохранятся до конца дня», - сообщили специалисты.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)