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Белпочта определила график работы на 1-2 мая

30.04.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 апр – Sputnik. В период с 30 апреля по 2 мая в некоторых отделениях РУП "Белпочта" изменится график работы и условия приема внутренних отправлений EMS. Граждане, которые захотят воспользоваться услугами предприятия, смогут это сделать в соответствии со специальным графиком.

Так, в пятницу 30 апреля городские и сельские объекты почтовой связи работают по установленному режиму работы. Там, где предусмотрен один работник, режим работы сокращен на 1 час.

В субботу (1 мая) и воскресенье (2 мая) будут работать только дежурные объекты почтовой связи.

Также в период с 30 апреля по 2 мая изменятся условия приема внутренних отправлений EMS.

В отделениях Минска в пятницу, 30 апреля будут принимать отправления только до городов Барановичи, Береза, Брест, Пинск, Витебск, Полоцк, Орша, Новополоцк, Калинковичи, Мозырь, Гомель, Жлобин, Лида, Гродно, Бобруйск, Могилев, Минск.

В субботу, 1 мая - до городов Брест, Барановичи, Береза, Пинск, Витебск, Новополоцк, Полоцк, Гомель, Жлобин, Гродно, Лида, Могилев, Бобруйск, Минск.

В воскресенье, 2 мая отправления приниматься не будут.

Во всех остальных случаях прием внутренних отправлений EMS осуществляться будет, однако с увеличенным сроком пересылки.

Информацию о приеме отправлений можно уточнить в почтовых отделениях или в контакт-центре РУП "Белпочта".

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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В грядущие субботу и воскресенье в республике будут функционировать только дежурные почтовые отделения.
 
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