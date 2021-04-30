На религиозном празднике в Израиле погибли более 40 человек

Во время давки на религиозном празднике Лаг ба-Омер в районе горы Мерон в Израиле пострадали более 100 человек, 44 погибли. Такие данные сообщает издание The Times of Israel, ссылаясь на медиков.

Изначально причиной аварии считалось обрушение трибуны, но позже местные экстренные службы заявили, что причина гибели людей – давка.

Как сообщил The Jerusalem Post гендиректор израильской добровольной организации скорой медпомощи United Hatzalah Эли Поллак, трагедия произошла, когда большие толпы людей хлынули в комплекс к месту празднования. Несколько человек поскользнулись на ступеньках и упали, в результате чего начали падать и остальные.

По информации медиков из Magen David Adom, все пострадавшие находятся в больнице, из них 6 человек – в критическом состоянии, 18 человек – в тяжелом, 2 получили травмы средней степени тяжести, 39 – легкой. Отмечается, что среди пострадавших есть дети.

Всего присутствовало более 100 тысяч человек, поскольку это первый настолько крупный праздник после отмены противоковидных ограничений.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал инцидент «ужасной катастрофой».

Помимо меликов на помощь пострадавшим прибыли военные израильской армии, которые помогали эвакуировать раненых. Полиция перекрыла движение в районе аварии.

Праздник Лаг ба-Омер установлен в память о прекращении эпидемии, от которой умерли несколько тысяч учеников иудейского богослова Акивы, жившего на рубеже I и II веков н. э. Во время праздника принято жечь костры, танцевать и петь песни. Самая большая церемония проводится на горе Мерон, возле которой и произошла катастрофа.