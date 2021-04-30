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На религиозном празднике в Израиле погибли более 40 человек
30.04.2021 09:31 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Во время давки на религиозном празднике Лаг ба-Омер в районе горы Мерон в Израиле пострадали более 100 человек, 44 погибли. Такие данные
Изначально причиной аварии считалось обрушение трибуны, но позже местные экстренные службы заявили, что причина гибели людей – давка.
Как
По информации медиков из Magen David Adom, все пострадавшие
Всего присутствовало более 100 тысяч человек, поскольку это первый настолько крупный праздник после отмены противоковидных ограничений.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал инцидент «ужасной катастрофой».
Помимо меликов на помощь пострадавшим прибыли военные израильской армии, которые помогали эвакуировать раненых. Полиция перекрыла движение в районе аварии.
Праздник Лаг ба-Омер установлен в память о прекращении эпидемии, от которой умерли несколько тысяч учеников иудейского богослова Акивы, жившего на рубеже I и II веков н. э. Во время праздника принято жечь костры, танцевать и петь песни. Самая большая церемония проводится на горе Мерон, возле которой и произошла катастрофа.
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Во время давки на религиозном празднике Лаг ба-Омер в районе горы Мерон в Израиле пострадали более 100 человек, 44 погибли.
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