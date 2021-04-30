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Тепло, но дожди. Погода в Гомеле в первые майские выходные

30.04.2021 09:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Холода закончились, но по-настоящему весенней погоду в ближайшие дни назвать все равно все еще нельзя. Будет тепло — но хмуро, а иногда и очень сыро, предупреждает pogoda.by.


Фото: Łukasz Łada, unsplash.com

В субботу в Гомеле — почти летние +19°C, но дожди и грозы.

В воскресенье — без осадков, но и +14°C.

Хороших выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гомель
 
 
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Холода закончились, но по-настоящему весенней погоду в ближайшие дни назвать все равно все еще нельзя.
 
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