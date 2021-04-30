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Тепло, но дожди. Погода в Гомеле в первые майские выходные
30.04.2021 09:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Холода закончились, но по-настоящему весенней погоду в ближайшие дни назвать все равно все еще нельзя. Будет тепло — но хмуро, а иногда и очень сыро,
В субботу в Гомеле — почти летние +19°C, но дожди и грозы.
В воскресенье — без осадков, но и +14°C.
Хороших выходных, друзья!
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Холода закончились, но по-настоящему весенней погоду в ближайшие дни назвать все равно все еще нельзя.
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