Тепло, но дожди. Погода в Гомеле в первые майские выходные

Источник материала: Tut.by

Холода закончились, но по-настоящему весенней погоду в ближайшие дни назвать все равно все еще нельзя. Будет тепло — но хмуро, а иногда и очень сыро, предупреждает pogoda.by.



Фото: Łukasz Łada, unsplash.com

В субботу в Гомеле — почти летние +19°C, но дожди и грозы.

В воскресенье — без осадков, но и +14°C.

Хороших выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY .