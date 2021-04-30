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В Минске пресекли деятельность детской порностудии
30.04.2021 09:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске пресекли деятельность детской порностудии,
«Оперативники управления по противодействию торговле людьми МВД выявили международную преступную группу, участники которой занимались сексуальной эксплуатацией детей, изготавливали и продавали детское порно», — сказано в сообщении.
Ведомство также опубликовало видео задержания подозреваемого в изготовлении детской порнографии.
Подробности в ведомстве обещают сообщить позже.
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«Оперативники управления по противодействию торговле людьми МВД выявили международную преступную группу, участники которой занимались сексуальной...
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