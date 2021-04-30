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В Минске пресекли деятельность детской порностудии

30.04.2021 09:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске пресекли деятельность детской порностудии, сообщили в пресс-службе МВД.

«Оперативники управления по противодействию торговле людьми МВД выявили международную преступную группу, участники которой занимались сексуальной эксплуатацией детей, изготавливали и продавали детское порно», — сказано в сообщении.

Ведомство также опубликовало видео задержания подозреваемого в изготовлении детской порнографии.

Подробности в ведомстве обещают сообщить позже.

 
Теги: Минск
 
 
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«Оперативники управления по противодействию торговле людьми МВД выявили международную преступную группу, участники которой занимались сексуальной...
 
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