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В Витебске дали «сутки» девушкам, поставившим лампады возле храма в память о жертвах Чернобыля

30.04.2021 09:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В день памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, 26 апреля, в Витебске задержали двух девушек — 19-летнюю студентку Марию Амосович и 23-летнюю воспитательницу детсада Елизавету Кириенко. Они поставили на ступенях Воскресенской церкви лампады в память о жертвах Чернобыльской трагедии. Суд признал их действия несанкционированным пикетированием (ст. 24.23 КоАП), сообщает «Віцебская вясна».

По протоколам милиции, вечером 26 апреля Мария Амосович и Елизавета Кириенко устроили несанкционированный пикет — зажгли на ступенях храма Воскресения Христова в Витебске две лампады красного цвета. Девушек задержали и отправили в ИВС.

На суде Амосович и Кириенко не признали вину. Пояснили, что поставили лампады, чтобы почтить память жертв Чернобыльской катастрофы. Обе заявили, что при этом не выражали публично «общественно-политические взгляды».

— В тот момент возле церкви даже не было прохожих, — сказала на суде Амосович.

Судья Владимир Цариков признал девушек виновными в нарушении статьи 24.23 КоАП и дал Елизавете Кириенко 10 суток ареста, а Марии Амосович — 20 суток.

 
Теги: Витебск
 
 
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Вечером 26 апреля Мария Амосович и Елизавета Кириенко устроили несанкционированный пикет - зажгли на ступенях храма Воскресения Христова в Витебске две лампады...
 
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