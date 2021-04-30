|
Потепление и дожди. Погода в Могилеве в первые дни (и выходные) мая
30.04.2021 09:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С окончанием второго месяца весны, друзья! Впереди — третий, так что не удивляйтесь погоде. А она в Могилеве в эти выходные будет теплой, но ветреной и дождливой. По
Сегодня, 30 апреля, будут порывистый ветер, облачно, днем возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до +16 °С.
В субботу погода будет ну очень комфортной: +5…+12 °С, облачно, легкий ветерок и никаких дождей.
В воскресенье, 2 мая, также прогнозируют +5…+12 °С и облачную погоду. Днем поднимется порывистый ветер, начнутся дожди.
В понедельник ожидается +4…+11 °С, дожди и порывистый ветер.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первая неделя мая будет примерно такой же, так что летней погоды пока не ждите.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)