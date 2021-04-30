Потепление и дожди. Погода в Могилеве в первые дни (и выходные) мая

Источник материала: Tut.by

С окончанием второго месяца весны, друзья! Впереди — третий, так что не удивляйтесь погоде. А она в Могилеве в эти выходные будет теплой, но ветреной и дождливой. По предварительным данным pogoda.by, на следующей неделе будет до +14 °С, ветрено, в отдельные дни — дожди.



Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Сегодня, 30 апреля, будут порывистый ветер, облачно, днем возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до +16 °С.

В субботу погода будет ну очень комфортной: +5…+12 °С, облачно, легкий ветерок и никаких дождей.

В воскресенье, 2 мая, также прогнозируют +5…+12 °С и облачную погоду. Днем поднимется порывистый ветер, начнутся дожди.

В понедельник ожидается +4…+11 °С, дожди и порывистый ветер.

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