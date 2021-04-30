ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Потепление и дожди. Погода в Могилеве в первые дни (и выходные) мая

30.04.2021 09:43 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

С окончанием второго месяца весны, друзья! Впереди — третий, так что не удивляйтесь погоде. А она в Могилеве в эти выходные будет теплой, но ветреной и дождливой. По предварительным данным pogoda.by, на следующей неделе будет до +14 °С, ветрено, в отдельные дни — дожди.


Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Сегодня, 30 апреля, будут порывистый ветер, облачно, днем возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до +16 °С.

В субботу погода будет ну очень комфортной: +5…+12 °С, облачно, легкий ветерок и никаких дождей.

В воскресенье, 2 мая, также прогнозируют +5…+12 °С и облачную погоду. Днем поднимется порывистый ветер, начнутся дожди.

В понедельник ожидается +4…+11 °С, дожди и порывистый ветер.

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первая неделя мая будет примерно такой же, так что летней погоды пока не ждите.
 
Новости дня
Новости общества
 
Сезон фонтанов открывается в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by