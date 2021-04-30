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Сезон фонтанов открывается в Минске
30.04.2021 09:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 апр – Sputnik. Сегодня в белорусской столице начинают работу фонтаны, сообщает "Минскзеленстрой".
На обслуживании предприятия находится 35 рукотворных гейзеров. Большинство из них будут включать в 11:00 и отключать в 21:00 по будням, по выходным и праздничным дням они будут работать с 10:00.
Фонтаны возле "Минск-арены", отеля "Юбилейный", музея истории Великой Отечественной войны, Большого театра Беларуси, торгового центра "Столица", кинотеатра "Москва" будут отключать в полночь.
При дождливой погоде, температуре воздуха ниже 10 градусов тепла и усиление ветра порывами более 10 метров в секунду фонтаны также могут отключать. На некоторых из них установлено специальное оборудование, которое позволяет реагировать на неблагоприятные погодные условия и корректировать работу фонтанов.
Фонтаны Минска
Самый большой фонтан столицы – из 1300 струй – находится на Октябрьской площади у Дворца Республики, самый старый – "Мальчик с лебедем" – в Купаловском сквере, он был создан еще в 1874 году.
Большинство сегодняшних фонтанов города Минска было установлено в 60-70 годы прошлого века.
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Прошлый сезон фонтанов
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Традиционно сезон работы городских фонтанов начинается весной и заканчивается в первый месяц осени.
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