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Сезон фонтанов открывается в Минске

30.04.2021 09:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 апр – Sputnik. Сегодня в белорусской столице начинают работу фонтаны, сообщает "Минскзеленстрой".

На обслуживании предприятия находится 35 рукотворных гейзеров. Большинство из них будут включать в 11:00 и отключать в 21:00 по будням,  по выходным и праздничным дням они будут работать с 10:00.

Фонтаны возле "Минск-арены", отеля "Юбилейный", музея истории Великой Отечественной войны, Большого театра Беларуси, торгового центра "Столица", кинотеатра "Москва" будут отключать в полночь.

При дождливой погоде, температуре воздуха ниже 10 градусов тепла и усиление ветра порывами более 10 метров в секунду фонтаны также могут отключать. На некоторых из них установлено специальное оборудование, которое позволяет реагировать на неблагоприятные погодные условия и корректировать работу фонтанов.

Фонтаны Минска

Самый большой фонтан столицы – из 1300 струй – находится на Октябрьской площади у Дворца Республики, самый старый – "Мальчик с лебедем" – в Купаловском сквере, он был создан еще в 1874 году.

Большинство сегодняшних фонтанов города Минска было установлено в 60-70 годы прошлого века.

Новый фонтан появился в столице в 2020 году. Сооружение на Свислочи возле парка Купалы представляет собой 240 струй высотой в 30 метров. Вода образует огромный экран, способный воспроизводить любое видео.

Прошлый сезон фонтанов завершился 30 сентября светомузыкальным шоу в парке имения Янки Купалы.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Традиционно сезон работы городских фонтанов начинается весной и заканчивается в первый месяц осени.
 
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