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Каталог объектов 24/7 в Беларуси

30.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Жизнь современного человека предусматривает плотный ежедневный рабочий график, также многие трудятся в ночные смены, допоздна. И это уже касается не только жителей больших городов. Поэтому и сфера услуг подстраивается под потребителей - круглосуточные услуги в Минске и других городах уже не редкость.

Как найти открытый магазин ночью?

Чаще всего в ночное или позднее вечернее время спросом пользуется именно продуктовые магазины или кафе. Круглосуточно в Минске такие объекты можно найти практически в каждом микрорайоне, а вот на периферии их придется поискать. Поможет в этом каталог круглосуточных товаров и услуг Vse24.by.

На сайте представлены

  • различные торговые объекты - от продуктовых магазинов до субъектов малого бизнеса, реализующих непродовольственные товары;

  • службы доставки пиццы, суши, цветов;

  • услуги для населения и бизнеса (автопомощь, строительные работы, IT-услуги и многое другое).

Каталог построен таким образом, что пользователь, выбрав свой город и разрешив получение данных о местоположении, получает на выходе список ближайших к нему услуг. Например, если вводите запрос "эвакуатор Минск", находясь в центре города, вы получите список спецтехники, которая базируется рядом и прибудет на место очень быстро.

Также сервис будет полезен жителям региональных городов и поселков. Ведь если круглосуточные услуги в Минске есть точно, то в райцентрах этого пока никто не гарантирует. Функция выдачи ближайшего объекта покажет все точки, расположенные недалеко от вашего населенного пункта. В случае отсутствия работающих 24 часа в сутки объектов вы найдете те, которые открыты поздним вечером, ведь тенденция увеличения продолжительности работы многих заведений уже давно отмечается и за пределами столицы.

 
Теги: Минск
 
 
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Жизнь современного человека предусматривает плотный ежедневный рабочий график, также многие трудятся в ночные смены, допоздна. И это уже касается не только...
 
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