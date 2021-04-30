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Каталог объектов 24/7 в Беларуси
30.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Жизнь современного человека предусматривает плотный ежедневный рабочий график, также многие трудятся в ночные смены, допоздна. И это уже касается не только жителей больших городов. Поэтому и сфера услуг подстраивается под потребителей - круглосуточные услуги в Минске и других городах уже не редкость.
Как найти открытый магазин ночью?
Чаще всего в ночное или позднее вечернее время спросом пользуется именно продуктовые магазины или кафе.
На сайте представлены
Каталог построен таким образом, что пользователь, выбрав свой город и разрешив получение данных о местоположении, получает на выходе список ближайших к нему услуг. Например, если вводите запрос "
Также сервис будет полезен жителям региональных городов и поселков. Ведь если круглосуточные услуги в Минске есть точно, то в райцентрах этого пока никто не гарантирует. Функция выдачи ближайшего объекта покажет все точки, расположенные недалеко от вашего населенного пункта. В случае отсутствия работающих 24 часа в сутки объектов вы найдете те, которые открыты поздним вечером, ведь тенденция увеличения продолжительности работы многих заведений уже давно отмечается и за пределами столицы.
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Жизнь современного человека предусматривает плотный ежедневный рабочий график, также многие трудятся в ночные смены, допоздна. И это уже касается не только...
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