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Министерство обороны вручило награды женщинам проекта "Историческая память. Женское лицо Победы"
30.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Подвиги белорусских женщин в военное и мирное время накануне вспоминали в Музее истории Великой Отечественной войны. Проект "Историческая память. Женское лицо Победы" уже стал традиционным для Белорусского союза женщин. Медсестры, снайперы, летчицы, танкистки, разведчицы - во имя Великой Победы все они трудились и воевали наравне с мужчинами. Почти 90 женщин были удостоены звания "Герой Советского Союза". 10 из них - белоруски, активные участницы подпольного и партизанского движения. Огромная роль женщин и в восстановлении городов, сел, деревень, промышленности в послевоенные годы. Все это - наша историческая память.
Участниками мероприятия "Женское лицо Победы" стали студенты, дипломаты, историки-ученые, депутаты. Министерство обороны вручило награды женщинам, которые сегодня вносят свой вклад в патриотическое воспитание молодых белорусов.
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Подвиги белорусских женщин в военное и мирное время накануне вспоминали в Музее истории Великой Отечественной войны. Проект "Историческая память. Женское лицо...
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