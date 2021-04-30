Страстная пятница у православных

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Сегодня самый скорбный и драматичный день в православии. Страстная пятница - время осуждения и публичного распятия Христа на Голгофе. Верующие в тишине вспоминают о страданиях Спасителя. Почти в двух тысячах храмов по всей стране днем споют особый канон, а из алтаря вынесут главный символ - плащаницу (изображение Христа во гробе). По правилам Великого поста, в этот день рекомендуется ограничивать себя в пище, а вместо развлечений уделить время молитве. Увидеть и прочувствовать путь Христа на Голгофу можно через сакральные символы в Национальном художественном музее. Там работает проект, посвященный распятию.

Протоиерей Сергий Гордун, профессор Минской духовной академии, первый проректор Института теологии им. святых Мефодия и Кирилла БГУ: Господь ходил по городам Палестины, он учил, исцелял немощных, воскрешал мертвых. И потом, после того как он и примером своим творил добро, и словами своими учил любви, его взяли и распяли. За всю историю человечества не было большего греха. Главное - осознать каждому, что распят был Христос и умер он за наши грехи. А что нам делать с нашими грехами, чтобы их не было? Стараться воздерживаться от них, стараться не допускать их в своей жизни.

Православная конфессия (к слову, крупнейшая в Беларуси) готовится встретить светлый праздник Воскресения Христова. Освящение угощений и богослужения начнутся уже в субботу. Вместе встретить Пасху и объединиться в молитве предлагает Белтелерадиокомпания.

1 мая свой "Смысл жизни" раскроет священник, а вместе с тем педагог по первому образованию и ветеран военной разведки Олег Абрамович. А поздним вечером - в 23:45 - традиционная прямая трансляция из Свято-Духова кафедрального собора. Возглавит службу Митрополит Вениамин.

Продолжатся показы тематических программ и в день Пасхи. 2 мая в 6 утра на "Беларусь 1" владыка Вениамин выступит с обращением на Светлое Христово Воскресение. Праздничный эфир продолжит телеканал "Беларусь 3" . В проекте "Размовы пра духоўнае" подробный ликбез о празднике Пасхи. Кроме того, днем у зрителей будет возможность понаблюдать за монастырской жизнью изнутри: "Один день" в Спасо-Евфросиньевском монастыре Полоцка на "Беларусь 1" в это же воскресенье после обеда.