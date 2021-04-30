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Страстная пятница у православных
30.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня самый скорбный и драматичный день в православии. Страстная пятница - время осуждения и публичного распятия Христа на Голгофе. Верующие в тишине вспоминают о страданиях Спасителя. Почти в двух тысячах храмов по всей стране днем споют особый канон, а из алтаря вынесут главный символ - плащаницу (изображение Христа во гробе). По правилам Великого поста, в этот день рекомендуется ограничивать себя в пище, а вместо развлечений уделить время молитве. Увидеть и прочувствовать путь Христа на Голгофу можно через сакральные символы в Национальном художественном музее. Там работает проект, посвященный распятию.
Протоиерей Сергий Гордун, профессор Минской духовной академии, первый проректор Института теологии им. святых Мефодия и Кирилла БГУ: Господь ходил по городам Палестины, он учил, исцелял немощных, воскрешал мертвых. И потом, после того как он и примером своим творил добро, и словами своими учил любви, его взяли и распяли. За всю историю человечества не было большего греха. Главное - осознать каждому, что распят был Христос и умер он за наши грехи. А что нам делать с нашими грехами, чтобы их не было? Стараться воздерживаться от них, стараться не допускать их в своей жизни.
Православная конфессия (к слову, крупнейшая в Беларуси) готовится встретить светлый праздник Воскресения Христова. Освящение угощений и богослужения начнутся уже в субботу. Вместе встретить Пасху и объединиться в молитве предлагает Белтелерадиокомпания.
1 мая свой "Смысл жизни" раскроет священник, а вместе с тем педагог по первому образованию и ветеран военной разведки Олег Абрамович. А поздним вечером - в 23:45 - традиционная прямая трансляция из Свято-Духова кафедрального собора. Возглавит службу Митрополит Вениамин.
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Сегодня самый скорбный и драматичный день в православии. Страстная пятница - время осуждения и публичного распятия Христа на Голгофе. Верующие в тишине вспоминают...
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