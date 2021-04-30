Россия признает американский след в заговоре против Президента Беларуси

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Масштаб госпереворота в Беларуси говорит о том, что в нем замешано и зарубежное государство. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России: Есть только понимание одного. Мы все слышали признательные показания и мы представляем себе объем заговора. Речь шла не просто о ликвидации Президента, о взятии в заложники членов его семьи, а речь шла о таких сложных действиях, как, например, выключение и блокирование энергосистемы целой страны. Как вы понимаете, группа иммигрантов в Америке не может говорить о кибердействиях, направленных на блокирование энергосистемы страны. Без помощи или без поручения "государства икс" такие действия выполнять невозможно и даже невозможно планировать. Это тот факт неоспоримый, которым мы можем оперировать.

Дмитрий Песков подчеркнул, что точных индикаций участия в заговоре лично президента Байдена "нет, и вряд ли они могут быть". Однако при этом у российской стороны, безусловно, есть четкое понимание уровня американского вовлечения в ситуацию, связанную с Беларусью.