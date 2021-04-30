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Сегодня на вопросы белорусов ответит министр информации Владимир Перцов

30.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Совет Министров продолжает приемы граждан. Сегодня на вопросы белорусов ответит министр информации Владимир Перцов.

Встреча будет проходить по предварительной записи в Минске с 10 утра. Телефон: 8 (017) 222 65 09, 8 (017) 222 63 69.   

 
Теги: Минск
 
 
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Совет Министров продолжает приемы граждан. Сегодня на вопросы белорусов ответит министр информации Владимир Перцов. Встреча будет проходить по...
 
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