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Сегодня на вопросы белорусов ответит министр информации Владимир Перцов
30.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Совет Министров продолжает приемы граждан. Сегодня на вопросы белорусов ответит министр информации Владимир Перцов.
Встреча будет проходить по предварительной записи в Минске с 10 утра. Телефон: 8 (017) 222 65 09, 8 (017) 222 63 69.
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Совет Министров продолжает приемы граждан. Сегодня на вопросы белорусов ответит министр информации Владимир Перцов. Встреча будет проходить по...
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