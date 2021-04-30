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Прямая телефонная линия пройдет в Кобрине: на вопросы граждан ответит министр культуры Анатолий Маркевич

30.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Кобрине сегодня пройдет прямая телефонная линия и выездной прием граждан. Проблемы белорусов будет решать министр культуры Анатолий Маркевич. Прямая телефонная линия начнется  в 15:00, а с 16:00 - прием граждан.

 
 
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В Кобрине сегодня пройдет прямая телефонная линия и выездной прием граждан. Проблемы белорусов будет решать министр культуры Анатолий Маркевич. Прямая телефонная...
 
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