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Прямая телефонная линия пройдет в Кобрине: на вопросы граждан ответит министр культуры Анатолий Маркевич
30.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Кобрине сегодня пройдет прямая телефонная линия и выездной прием граждан. Проблемы белорусов будет решать министр культуры Анатолий Маркевич. Прямая телефонная линия начнется в 15:00, а с 16:00 - прием граждан.
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Прямая телефонная линия пройдет в Кобрине: на вопросы граждан ответит министр культуры Анатолий Маркевич
В Кобрине сегодня пройдет прямая телефонная линия и выездной прием граждан. Проблемы белорусов будет решать министр культуры Анатолий Маркевич. Прямая телефонная...
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