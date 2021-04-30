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В Бресте вынесли приговоры 14 участникам «пинской бойни»
30.04.2021 11:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
30 апреля в Бресте огласили приговор по делу о массовых беспорядках в ночь с 9 на 10 августа в Пинске.
Суд посчитал вину всех 14 фигурантов «пинской бойни» доказанной и назначил:
Напомним, по данным следствия, 9 августа прошлого года все обвиняемые участвовали в несанкционированном массовом мероприятии возле здания Пинского горисполкома, грубо нарушили общественный порядок, учинили погромы, нанесли сотрудникам милиции удары руками, ногами и различными предметами — досками, палками, уличными урнами, фрагментами тротуарной плитки и бетонных парапетных плит, бутылками, камнями, металлическими изделиями и арматурой. После этого якобы умышленно уничтожили и повредили транспортные средства и другое имущество, принадлежавшие милиции, физическим и юридическим лицам.
Потерпевшими по делу признаны 109 сотрудников милиции и чиновников.
Суд назначил обвиняемым выплатить около 24 тысяч возмещения материального вреда организациям и предприятиям. И них почти 19 тысяч — милиции. В пользу потерпевших с обвиняемых взыщут около 145 тысяч рублей компенсации морального вреда.
На первом заседании прокурор рассказывал, кто из пинчан в чем обвиняется. Итак, по версии следствия:
Леженко выломал палку из скамейки и нанес ею не менее 10 ударов по сотрудникам милиции, потом достал другую палку и нанес еще не менее трех ударов.
Багновец выломал кол для подвязки деревьев и бросил в построение силовиков.
Халимончик швырнул в милиционеров пластиковую бутылку и палку, нанес не менее двух ударов палкой.
Гунько ударил один раз рукой в щит, потом вырвал из клумбы цветы с корнями и грунтом, «изготовив тем самым орудие преступления», и бросил в силовиков. Туда же кинул и металлическую урну.
Шелемет метнул в милиционеров камень, пластиковую бутылку, подожженную пачку сигарет и доску.
Рогащук бросил неустановленный предмет, пытался вырвать урну, не менее пяти раз ударил палкой по сотрудникам ОВД.
Рубец кинул в шеренгу милиционеров горсть земли с клумбы и камень.
Терешко бросил палку и неустановленные предметы.
Богнат кинул камень, фрагмент разбитой стеклянной бутылки и неустановленный предмет.
Михайлов бил ногой в щиты, поднял бетонную полусферу и швырнул ее в сторону милиционеров.
Мостицкий ударил четыре раза палкой.
Соловей призывал демонтировать плитку, кинул неустановленный предмет.
Елена Мовшук подошла к шеренге силовиков и ударила по щитам руками, деревянным колом и палкой. Ее супруг Сергей кинул в милиционеров палку.
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Всех признали виновными.
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