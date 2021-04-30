Что такое бар, кафе и ресторан: МАРТ дал определение мест питания

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 апр – Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли определило список с классификацией мест общественного питания: от кафе до закусочной, соответствующее постановление №26 от 12 апреля опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно постановлению, буфетом может называться пункт общепита, где продается узкий ассортимент блюд и изделий с их употреблением на месте. Притом ассортимент там состоит преимущественно из полуфабрикатов высокой степени готовности. В том числе - закуски, холодные и горячие блюда несложного изготовления, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и товары.

А вот закусочная – точка общепита, где быстро обслуживают покупателей и делают на месте блюда несложного приготовления, а также реализуют напитками. В зависимости от специфики, закусочная может классифицироваться как бульбяная, пельменная, пончиковая, чебуречная.

В баре обязательно наличие барной стойки, а также продажа различных видов напитков в зависимости от специфики заведения и узкого ассортимента блюд. А вот для того, чтобы пить их, обязательно должно быть оборудовано место.

Кафе – объект, где будут продавать и готовить ограниченное число блюд (по сравнению с рестораном), и их можно съесть на месте, но без организации досуга.

Рестораном МАРТ называет место, в котором изготавливается и продается широкий ассортимент блюд и изделий сложного изготовления (в том числе на заказ), напитков, кондитерских и хлебобулочных изделий, товаров, с оказанием дополнительных услуг, также там может организовываться досуг.

Фудтрак – передвижной объект общественного питания, который представляет из себя транспорт и предназначен для изготовления и продажи преимущественно узкого ассортимента блюд и изделий быстрого изготовления из полуфабрикатов высокой степени готовности, а также напитков и товаров.

МАРТ классифицирует общепит на основании специализации, методов обслуживания, места расположения и доступности для покупателей.

С полным списком можно ознакомиться на сайте Национального правового интернет-портала. Документ вступает в силу 8 июля.

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