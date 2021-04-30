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Пасмурно и дождливо. Какой будет погода в Гродно в выходные
30.04.2021 11:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В предстоящие выходные в Гродно будет немного теплее, чем в будние дни, но дождливо. А еще ожидается сильный ветер,
В субботу обещают пасмурную погоду, но без осадков. Днем воздух прогреется максимум до +12°С.
В воскресенье в Гродно днем и вечером будет идти дождь. Утром и днем еще и сильный ветер. Воздух прогреется до +10°С.
Хороших выходных, друзья!
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В предстоящие выходные в Гродно будет немного теплее, чем в будние дни, но дождливо. А еще ожидается сильный ветер.
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