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В Пуховичском районе мужчину приговорили к двум годам колонии за блокировку рельсов проволокой
30.04.2021 11:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Пуховичском районе мужчина получил два года колонии за блокировку железнодорожных путей натянутой проволокой в декабре. Об этом
Как сообщается, 34-летнему жителю Пуховичского района вменялась в вину часть 1 статьи 309 (Умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения) Уголовного кодекса Беларуси. Максимальное наказание по ней — 3 года лишения свободы.
Обвинение утверждало, что, вдохновившись различными призывами из разных источников, ближе к полуночи 14 декабря прошлого года мужчина натянул медную проволоку между рельсами недалеко от поселка Марьино, из-за этого автоматика сигнализировала, что путь занят, хотя на самом деле состава там не было. Как сообщается, ложная информация могла дестабилизировать работу железнодорожников.
Суд признал мужчину виновным и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Напомним, в конце осени прошлого года стали
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Инцидент произошел в декабре прошлого года недалеко от поселка Марьино.
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