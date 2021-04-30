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В Пуховичском районе мужчину приговорили к двум годам колонии за блокировку рельсов проволокой

30.04.2021 11:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Пуховичском районе мужчина получил два года колонии за блокировку железнодорожных путей натянутой проволокой в декабре. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Беларуси.


Фото: pixabay.com

Как сообщается, 34-летнему жителю Пуховичского района вменялась в вину часть 1 статьи 309 (Умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения) Уголовного кодекса Беларуси. Максимальное наказание по ней — 3 года лишения свободы.

Обвинение утверждало, что, вдохновившись различными призывами из разных источников, ближе к полуночи 14 декабря прошлого года мужчина натянул медную проволоку между рельсами недалеко от поселка Марьино, из-за этого автоматика сигнализировала, что путь занят, хотя на самом деле состава там не было. Как сообщается, ложная информация могла дестабилизировать работу железнодорожников.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, в конце осени прошлого года стали поступать многочисленные сообщения о блокировке путей с помощью натянутой между ними проволоки. Случаи «рельсовой войны» были зафиксированы по всей Беларуси, а некоторые железнодорожники высказывали мнение, что такие действия в теории могут привести к ошибке диспетчера, который формирует маршруты поездов, а она, в свою очередь, может иметь серьезные последствия.

 
 
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Инцидент произошел в декабре прошлого года недалеко от поселка Марьино.
 
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