ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

За час и без решения суда: в ЕС обязали удалять террористический контент

30.04.2021 11:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 апр – Sputnik. Европейский парламент (ЕП) принял закон, согласно которому компании-операторы обязаны удалять из Сети террористический контент без решений суда в течение максимум одного часа после его обнаружения, об этом говорится в сообщении на сайте ЕП.

"Я твердо верю, что то, чего мы достигли, - это хороший результат, который уравновешивает безопасность и свободу слова и выражения мнений в Интернете, защищает легальный контент и доступ к информации для каждого гражданина ЕС, а также борется с терроризмом на основе сотрудничества и доверия между государствами", - отметил докладчик Патрик Джаки.

Под террористическим контентом подразумеваются тексты, изображения, звукозаписи и видео (в том числе прямые трансляции), в которых содержатся призывы к террористическим действиям или инструкции к такого рода преступлениям.

Террористическими материалами также будут считаться рекомендации по производству и использованию взрывчатых веществ, огнестрельного оружия, военного снаряжения для террористических целей.

Если компании-операторы не удалят такого рода контент в течение часа после получения предписания, власти будут накладывать на них штрафные санкции, степень которых в каждой стране определят самостоятельно.

Новый закон не распространяется на образовательные, художественные, журналистские и академические публикации.

Закон вступит в силу через год после официального опубликования. После этого он должен быть принят каждым государством-членом Евросоюза.

Правозащитники уже заявили о том, что закон может негативно отразиться на свободе слова.

Ситуация в Беларуси

Заместитель государственного секретаря Совета безопасности Владимир Арчаков ранее заявлял, что в Беларуси нет причин для зарождения терроризма.

© Sputnik / Виктор Толочко
Законы должны ограждать общество от деструктивных сил – Андрейченко

По его словам, в стране нет разного рода этнических конфликтов и националистических группировок, которые способствуют появлению разногласия в обществе и накаляют обстановку.

"Страна не втянута в криминальные трансграничные финансовые потоки, у нас нет социального расслоения", – подчеркнул заместитель госсекретаря Совбеза.

Арчаков отметил, что над этими вопросами нужно серьезно поработать силовым ведомствам – пограничной службе, милиции и спецслужбам.

По мнению замгоссекретаря, вещи, которые представляют опасность для страны, ее независимости и суверенитета, "нужно регулировать правовыми нормами, в том числе и новыми".

По его словам, Беларуси удается выдерживать гибридную войну, хотя из-за границы и звучали призывы устраивать забастовки, отключить системы платежей, не платить гражданам за коммунальные услуги, остановить экономику.

"Нужно не дать себя утопить и тем более не дать сделать это своими руками", – подчеркнул замгоссекретаря Совбеза.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нововведение коснется соцсетей, мессенджеров, видеохостингов и других онлайн-сервисов, если к ним есть доступ из европейского сегмента интернета.
 
Новости дня
Новости общества
 
Пасмурно и дождливо. Какой будет погода в Гродно в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by