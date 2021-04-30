Завтра май - и в нем будут большие выходные и переносы рабочих дней. Помните?

Источник материала: Tut.by

Завтра, 1 мая, — День труда, который в этом году выпал на выходной. 2 мая — Пасха. Но в этом месяце нас ждут и четырехдневные выходные, и рабочая суббота.









В мае мы будем отдыхать четыре дня подряд — 8 (субботу), 9 (воскресенье), 10 (понедельник) и 11 мая (вторник — Радуница).

Рабочий день с понедельника, 10 мая, переносится на субботу, 15 мая.

Но некоторые организации с учетом своей специфики работают по собственному графику — без переносов или с другими переносами. Это определяется их руководством.