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Завтра май - и в нем будут большие выходные и переносы рабочих дней. Помните?
30.04.2021 11:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Завтра, 1 мая, — День труда, который в этом году выпал на выходной. 2 мая — Пасха. Но в этом месяце нас ждут и четырехдневные выходные, и рабочая суббота.
В мае мы будем отдыхать четыре дня подряд — 8 (субботу), 9 (воскресенье), 10 (понедельник) и 11 мая (вторник — Радуница).
Рабочий день с понедельника, 10 мая, переносится на субботу, 15 мая.
Но некоторые организации с учетом своей специфики работают по собственному графику — без переносов или с другими переносами. Это определяется их руководством.
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В мае мы будем отдыхать четыре дня подряд.
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